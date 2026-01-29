〈「火葬料金が9万円に値上げ」「4年間で約52％の増額」“中国資本”参入で東京23区の火葬料が高騰…世間が注目する“火葬料金値上げ問題”の背景〉から続く都内23区内の火葬事業の7割超を握る会社、東京博善。親会社の廣済堂が中国人実業家・羅怡文(らいぶん)氏グループの傘下企業となり、火葬料金の値上げが行われた。【写真】この記事の写真を見る（6枚）それに対し葬儀業界は「火葬は公共性の高いインフラなのに許せない！