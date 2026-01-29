アメリカのトランプ大統領は28日、イランに対して核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう改めて要求しました。速やかに応じなければ、2025年6月に行った核施設への攻撃より「はるかに甚大な攻撃を加える」と警告しています。トランプ大統領はSNSに原子力空母エーブラハム・リンカーンが先導する「巨大な艦隊がイランへ向かっている」と投稿したうえで、核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう改めて迫りました。「時間がない