指揮官は「チャンスを最大限与えるつもりだ」とも述べたという(C)Getty Images今季、メジャー2年目を迎えるドジャースの佐々木朗希に、デーブ・ロバーツ監督が“新球種”の習得を求めた。日本人右腕のさらなる成長を望む指揮官のコメントを、米紙『NEW YORK POST』が現地時間1月27日配信のトピックの中で伝えている。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた昨季、初めてメジャーの舞台に立った