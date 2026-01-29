ガウフのラケット破壊が様々な波紋を呼んでいる(C)Getty Images現地時間1月27日、テニスの全豪オープン女子シングルス準々決勝がオーストラリア・メルボルンで行われ、世界ランク3位のココ・ガウフ（米国）は、同12位のエリナ・スビトリーナ（ウクライナ）に1-6、2-6で完敗。終始プレーに精彩を欠いたこの一戦では、舞台裏の映像が大きな波紋を呼んでいる。【動画】怒りが収まらず…試合に敗れたガウフがコート裏でラケットを破