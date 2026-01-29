就任5シーズン目となる新庄監督がどんな手法でチームを盛り立てていくのかも注目となる（C）KentaHARADA/CoCoKARAnextいよいよ今年もキャンプイン目前となった。昨年あと一歩のところで優勝に届かなかった日本ハムも、勝負を賭けるシーズンとなる。【動画】日ハム吉田が2戦連発！宮城から圧巻の逆方向弾を放つオフには2年連続最多勝の有原航平が加入。投打に充実の戦力を整え、選手たちもここからレギュラー入りを果たすため