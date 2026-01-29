All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、神奈川県在住44歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：44歳女性同居家族構成：本人、夫（50歳）、子ども（10歳、8歳）居住地：神奈川県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：自営業・自由業世帯年収：本人200万円、配偶者900万円現預金：4000万円リスク資産：200万円現預金の半分は定期預金で管