前編で触れた「挨拶」「お返事」を子どもに教えることには、単なる躾以上の深い意味があります。ルールを身に付けたからこそのびのびと発揮される力もある、そう論じる「東京いずみ幼稚園」の小泉敏男園長の持論を、著書『最高の育て方事典』より抜粋・編集してお贈りします。 前編記事『子どものしつけはここから始める！幼児には意外とできない「おへんじ」を楽しく教える方法』より続く。「挨拶」で自発性・社会性が伸びる返