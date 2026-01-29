OpenAIの最高技術責任者が独立して会社を設立暴露される社内恋愛、権力闘争、裏切り……。OpenAIやアンソロピックに対抗するAIスタートアップの内輪揉めがシリコンバレーで格好のゴシップ・ネタとなっている。言わばハイテク版ソープ・オペラ（愛憎劇）の舞台となったのは、2024年9月までOpenAIのCTO（最高技術責任者）を務めていたミラ・ムラティ氏らが同社を辞めて共同創業したThinking Machine Lab（TML）社だ。同社は「人間が