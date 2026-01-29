突然ですが、「SAT」の正式名称知っていますか？漢字６文字です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「特殊急襲部隊」でした！SATとは「特殊急襲部隊」の略称で、日本の警察に所属する対テロ・対凶悪犯罪の専門部隊です。主に警視庁や大阪府警などの警察本部に設置されており、通常の警察官では対応が困難な、極めて危険性の高い事案に出動します。SATの主な任務には、銃器を使用した立てこもり事件、ハイジャック、爆発