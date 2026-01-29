プロ野球・DeNAに加入する助っ人外国人4人の入団会見が28日行われました。新たにコックス投手、ルイーズ投手、レイノルズ投手、ヒュンメル選手の4選手です。右投両打の外野手のヒュンメル選手が、2002年から2004年まで父親の仕事の都合で日本に滞在。武蔵府中リトルリーグでプレーしていたといいます。ヒュンメル選手は日本語で「みなさんこんにちは。お会いできてとてもうれしいです。よろしくお願いします」とカンペなしで挨拶し