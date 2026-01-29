佐賀県は28日、直近1週間（19〜25日）に県内24の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は484人（前週比26人増）だったと発表した。1医療機関当たりの感染者数は20・1人。新型コロナウイルスの感染者数は28人（同9人増）。県内12の定点医療機関から報告された伝染性紅斑（リンゴ病）の感染者数は4人（同6人減）だった。（田中早紀）