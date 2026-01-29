27日に公示された衆院選の期日前投票が28日、始まった。投票日前日の2月7日まで、佐賀県内20市町の役場庁舎や公民館などに設けられた投票所で投票できる。解散翌日から投開票までは、戦後最短の16日間。県内では、投票所入場整理券の配送が間に合わない自治体もあるが、受け付けで本人確認できれば投票できる。佐賀市では整理券の印刷が間に合わずに30日の発送となる見込み。同市役所の投票所で運転免許証を提示し、投票した