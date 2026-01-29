¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¢Éð°æ´ð¼£¤µ¤ó¤Î¡Ö³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡×¤¬31Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Î¥¢¥ë¥«¥¹SASEBO¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£´ë²è¤·¤¿Æ±»Ô¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦ÃÏ°è¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿¶¶½¶¨²ñ¤Ï¡Ö¥ª¥Ú¥é¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢ËÜ¾ì¤¬Ç§¤á¤ë²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£Ë¬ÆüµÒ¸þ¤±¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¸²½¸òÎ®¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤ò¿Þ¤ëÆ±¶¨²ñ¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î¹ñ¸ò¼ù