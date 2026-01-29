長崎県観光関係機関の新春賀詞交歓会が13日、長崎市のホテルであり、県内各地の観光協会や交通運輸、旅行業者など200人超が交流を深めた。主催者を代表して県観光連盟の嶋崎真英会長があいさつに立ち、2025年は被爆80年や長崎空港開港50周年などの節目だったことを紹介。ながさきピース文化祭2025の開催、サッカーV・ファーレン長崎のJ1昇格などのイベントや出来事も数多くあったことに触れ、「多様な分野が観光と結びつき、長