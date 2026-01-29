「島鉄がなくなると困る。両親が共働きで朝夕の送迎は無理だから」。島原商高1年、米田ひまわりさん（16）は困惑顔だ。通学に使う島原鉄道（本社・長崎県島原市）は、経営難による存廃問題の渦中にある。同校の最寄りは島原駅。部活動のある土曜を含めて週6日、10キロ以上離れた雲仙市国見町から通っている。島原半島には高速道路がなく、諫早−島原港（43・2キロ）をつなぐ島鉄は半島の“動脈”といわれる。1990年代の雲仙・