極刑が執行されたという取り返しのつかない重みが、裁判官の目を真実から背けさせたと言わざるを得ない。納得し難い判断だ。菊池事件の裁判のやり直しを求めた第4次再審請求審で、熊本地裁は再審を認めない決定をした。事件は1952年、熊本県で起きた。ハンセン病患者とされた男性が「特別法廷」で殺人などの罪で死刑判決を受け、62年に執行された。男性は潔白を訴えていた。決定は、強制隔離施設の菊池恵楓園などを開廷場