王球団会長がプレイボールミーティングで今年初めて公の場に姿を見せた。昨年末にインフルエンザにかかり、5日の仕事始めを欠席。「年のせいか、治りもちょっと遅くてね。まだ完璧じゃないので、これから少しずつね」と話した上で「キャンプが近づくと元気が出てくるね」と笑った。春季キャンプの指導方針にも言及。「選手の特長を見つけて長所を伸ばす。特化した部分を伸ばそうと。選手の一番いい点を今まで以上につかんで、そ