米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が28日（現地時間27日）、昨秋のドラフト会議でソフトバンクに1位で指名されてから初めて取材に応じた。チーム練習と個人練習の後にオンライン取材に対応。「スタンフォードのことが中心になりますが、今話せる現実、現状を話します」と説明し、大学生活について「一番大事なのは自己管理。朝から晩まで30分単位のスケジュールを組んでいる」と明かした。ドラフト指名に関して