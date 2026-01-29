ソフトバンクは28日、福岡県筑後市のファーム施設での新人合同自主トレを打ち上げた。ドラフト2位の稲川（九共大）はブルペンで約40球の投球練習を行い「仕上がっている実感はある。最初は疲労もあったけど、うまく力が抜けて感覚がつかめてきた。開幕1軍を目指す」と話した。今年は7日から約3週間の日程で行われ、同1位で指名した佐々木（米スタンフォード大）は入団交渉が例年6月前後の大学の公式戦終了後となるため不在だった