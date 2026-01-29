1月28日、静岡県浜松市で80代の高齢女性が息子を騙る男にそそのかされ、現金200万円を息子の代理の男に手渡し、騙し取られました。 警察は特殊詐欺事件として、市民に注意をよびかけています。 詐欺被害にあったのは浜松市浜名区に住む無職の80代の女性です。 警察によりますと、1月28日午前10時10分頃、女性の自宅の固定電話に息子を騙る男から連絡があり、「税金を払っていなくて700万円が必要」「500万円は自分で用意できる