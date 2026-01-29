1月28日夜遅く、静岡県裾野市で、倉庫を物色しようとしたところ、気付いた家の人に取り押さえられ、パラグアイ国籍の男が警察に逮捕されました。 窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、住居不詳、無職のパラグアイ国籍の男（56）です。 警察によりますと、男は1月28日午後11時頃、裾野市内の民家の敷地にある倉庫を盗む目的で物色した疑いです。 家の人が男に気付き、取り押さえたため、盗まれたものはなかったということです