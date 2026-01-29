1月28日夜、静岡県富士市のコンビニエンスストアで、商品の支払いをすることなく、店から去った万引きの疑いで、警察は75歳の男を逮捕しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、富士市に住む無職の男（75）です。 警察によりますと、男は1月28日午後6時頃、富士市内のコンビニエンスストアで、生の洋菓子（販売価格約300円）の支払いをせずに、万引きした疑いです。 店員が店を出る男を目撃しましたが、見失ったため、警察に通報