1月16日夜、静岡県牧之原市の駐車場で、男性に暴行を加えてケガを負わせ、脅迫した疑いで、警察は28日夜、男を逮捕しました。 傷害と強要未遂の疑いで逮捕されたのは、牧之原市に住む無職の男（28）です。 警察によりますと、男は1月16日午後8時45分頃、牧之原市にある店舗の駐車場で、パート従業員の男性（19）の右足を蹴るなどして、ケガをさせたうえ、「免許証の写真を送れ。バックレたら殺すからな」と脅迫した疑いで