2025年11月、静岡市清水区で女性の家から下着を盗んだ疑いで、警察は1月28日、男を逮捕しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、静岡市清水区に住む無職の男（53）です。 警察によりますと、男は2025年11月下旬、静岡市清水区に住む20代女性の家にあった下着2点（時価200円）を盗んだ疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は「取ったと思います」と容疑を認めています。 警察は余罪の疑いもあるとして、慎重に男を調べ