南米エクアドルの外務省は27日、アメリカ・ミネソタ州にある領事館にICE＝移民税関捜査局の職員が許可なく踏み込もうとしたとして、アメリカ側に抗議したと発表しました。エクアドル外務省の声明によりますと、ミネソタ州ミネアポリスにあるエクアドル領事館で27日午前、ICE職員が施設内に許可なく踏み込もうとしたということです。ロイター通信は、ICE職員が領事館に逃げ込んだエクアドル人を追っていたとみられると伝えています