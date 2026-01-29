米女子ゴルフツアーは開幕戦「ヒルトン・グランドバケーションズ・チャンピオンズ」（２９日開幕、フロリダ州レイクノナ・クラブ）からスタートする。今季の日本勢は昨年よりさらに増えて１５人となるが、開幕戦は過去２年間の優勝者のみが出場できるエリート大会。昨年の「ＡＩＧ全英女子オープン」を制した山下美夢有（２４＝花王）ら８人が参戦する。そのほか日本人選手は、出場の優先順位によって今季初戦が異なる。中でも