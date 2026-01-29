日本ハムのドラフト２位ルーキー、エドポロケイン外野手（２２＝大阪学院大）が春季キャンプでの猛アピールに燃えている。二軍施設がある千葉・鎌ケ谷で行われてきた新人合同自主トレは２８日に終了。１９０センチ、１００キロ超の大型外野手は「まずはケガもなく無事に終えられたのでよかった」と笑顔。「これからは練習の強度も上がってきます。攻守でどんどんアピールして今春キャンプ中に一軍に合流したい」と早期昇格を誓