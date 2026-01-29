北京五輪フィギュアスケート女子銀メダリストで、昨年８月に第１子を出産したアレクサンドラ・トルソワが、競技への本格復帰を表明した。ロシアメディア「スポーツ」は「トルソワは本当に復帰を決めた。そして彼女には、口に出すのがはばかられる目標がある…オリンピックだ」と報道。次回の２０３０年にフランス・アルプス地域で開催される冬季五輪へ向けて、復帰を決断したと伝えた。トルソワは北京五輪後、競技から離れて