2月1日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55〜)には、26年前に出場した銀婚さんとその娘夫婦である新婚さんが登場する。『新婚さんいらっしゃい!』より (C)ABCテレビ2月1日の放送には、26年前に出場し、銀婚さんが登場。出会いのきっかけは、居酒屋へ飲みに来た夫が、アルバイトをしていた妻への一目惚れだったそうで、夫が電話番号を教えたところ、夜には「遊ぼうよ〜」と