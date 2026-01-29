【モデルプレス＝2026/01/29】池井戸潤氏原作の「俺たちの箱根駅伝」が、大泉洋主演で日本テレビ系にて2026年秋に放送。この度、箱根駅伝に挑む学生を演じるキャスト第3弾として、菅生新樹、樋之津琳太郎、相馬理、山崎雄大、旭惟吹の5人が解禁された。【写真】菅田将暉の弟・菅生新樹＆こっちのけんと、舞台裏での自撮り2ショット◆「俺たちの箱根駅伝」学生キャスト第3弾解禁第3弾として発表されたのは、実力のある若手俳優5人。