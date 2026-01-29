スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。1月25日（日）の放送では、良かれと思って職場に紹介したママ友が“いびり魔”に変貌してしまった……という相談に対し、江原が独自の視点からアドバイスを送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞ 私は現在フルタイムパートで働いております。