今日29日は寒気の流れ込みが再び強まり、日本海側は雪の範囲が広がります。北陸を中心に、平地でも短時間で積雪の急増する所があるでしょう。今夜からは、名古屋市周辺など太平洋側も所々で雪が降ります。路面状況の変化に注意が必要です。雪のエリアが再び広がる北陸から山陰を中心に積雪が急増する所も今日29日は冬型の気圧配置となり、寒気の流れ込みが再び強まります。北海道の日本海側や本州の日本海側は、断続的に雪が降る