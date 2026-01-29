昭和天皇の在位60年を記念した銀貨（1986年発行）の偽物を使ったとして、中国人の会社役員らが警視庁などに偽造通貨行使の容疑で逮捕された。記念コインはコレクターアイテムだが、容疑が偽造通貨の“行使”となっているように、この記念銀貨は額面が1万円となっていて、通常のお金として使うこともできる。【写真】皇居前にはご病状を案じる人の波…昭和最後の日々を振り返る通貨（お金）にはお札（紙幣）と硬貨（貨幣）があ