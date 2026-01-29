NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.21（+0.82+1.31%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は続伸。米国がイラン攻撃を開始する可能性が高いとみられていることが相場を押し上げた。トランプ米大統領は「イランに合意するよう強く求める」、「次の攻撃は（昨年の）核施設への攻撃よりはるかに深刻だろう」、「イランをめぐっては時間切れになりつつある」と述べた。米アクシオスによると、米国とイ