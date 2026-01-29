【経済指標】 【米国】 ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）29日0:30 原油-229.5万（4億2375万） ガソリン＋22.3万（2億5721万） 留出油 +32.9万（1億3292万） （クッシング地区） 原油-27.8万（2479万） ＊（）は在庫総量 ＊FRB政策金利 29日4:00 結果3.50～3.75％ 予想3.50～3.75％前回3.50～3.75％ 【カナダ】 中銀政策金利（1月）23:45 結果2.25% 予想2.25%前