◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセン京阪杯に続く重賞連勝を狙うエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）は、ヒルノハンブルク（４歳３勝クラス）と併せ馬。首差遅れたが、一杯に追われて５５秒９―１２秒３とラストは力強く伸びた。騎乗した富田暁騎手は「いい動きでした。集中して動けていました」と好感触を伝えた。前走は直線で