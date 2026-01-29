ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２９日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を欠席した。同局の吉村恵理子アナが「安住アナはきょう、番組取材のためお休みです」と理由とともに伝えた。