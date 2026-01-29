実に2度の国政選挙を跨いでの争いが、ようやく終結を迎えた。和歌山県のドンとして君臨してきた二階俊博・元幹事長（86）が会合に姿を現し、世耕弘成・衆議院議員（63）と握手を交わしたのだ。ドンの存在感はなお健在で、お家復興の策までうわさされている。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」自民党和歌山県連の役員会が開かれたのは、さる16日のこと。総選挙では世耕議