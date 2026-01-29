京急線の三浦海岸駅から小松ヶ池公園までの線路沿いで、約1,000本の河津桜を楽しめる「三浦海岸桜まつり」――2026年は当初の予定を前倒しして、2月5日（木）から3月3日（火）までのおよそ1ヶ月開催。京急電鉄による「桜装飾列車」の運行や駅名看板の変更、スタンプラリーなど、三浦の春を盛り上げるさまざまな催しが予定されています。三浦海岸桜まつりとは？三浦海岸桜まつりの様子京急線「三浦海岸駅」からバードウォッチングで