経理情報やファイナンスに関心のある方なら、最近「FP&A」という言葉を専門誌やオンライン記事で目にされているかもしれません。昨年末に発売された、米国でバイブル的な解説書とされる『FP&Aのすべて』の日本語版も好評で、その広がりは明らかなものになっています。しかし「FP&A」については、従来の経理や財務、ファイナンス（コーポレート・ファイナンス）といった部署・スキルと何が違うのか、具体的に何をするの