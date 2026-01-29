数々のヒット作を生んだ漫画家・弘兼憲史氏は、78歳の今も『島耕作』シリーズの連載を続けている。氏が実践を勧めるのは、これまでの経験から見いだした、「困難を乗り越えるための3つの言葉」。それは、「まあいいか」「それがどうした」「人それぞれ」。著名人の名言も紹介しつつ、人生をずっと楽に生きるメソッドを指南する。※本稿は、漫画家の弘兼憲史『弘兼流人生は後半戦がおもしろい』（中央公論新社）の一部を抜粋・編