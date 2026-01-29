29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比20円高の5万3720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては361.29円高。出来高は1万132枚だった。 TOPIX先物期近は3521.5ポイントと前日比15ポイント安、TOPIX現物終値比13.99ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53720 +20 10132 日経225