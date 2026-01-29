中国メディアの快科技は27日、中国自動車流通協会が中古車査定プラットフォームの「精真估」と共同で発表した2025年版の中国自動車残価率報告を取り上げ、3年後残価率でトップのブランドはドイツ系のポルシェ（67．34％）で、ワーストのブランドは日系のインフィニティ（37．69％）だったと報じた。記事によると、ドイツ系ブランドの3年後残価率は、ポルシェ（67．34％）、メルセデス・ベンツ（58．50％）、BMW（52．68％）、フォ