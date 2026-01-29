日本ハムのドラフト1位・大川慈英投手（明大）が28日、千葉・鎌ケ谷での新人合同自主トレを打ち上げた。「“徐々に”と最初から言われて、焦らないことだけを考えた。ケガなくこられたのは、一番良かったかなと思っています」と、まずはスタートとなる1年目の春季キャンプに故障なく入れることを収穫に挙げた。徐行運転ながら、少しずつシフトも上げている。ブルペンには計4度入った。「投球に関しても20球までちゃんと投げら