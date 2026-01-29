選手に一芸を磨かせよう！ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が28日、福岡市内で行われた「プレイボールミーティング」に出席。1〜4軍の監督やコーチ、球団フロント、スタッフの前でスピーチを行った。「選手の特長をよりみんなで見つけて、長所を伸ばそうと話しました。全般的に良くしようとしちゃうじゃない。だけど野球選手は寿命も短く悠長なことは言ってられない。特化しているところを今まで以上に前面に出す形にできれ