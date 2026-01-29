日本ハムの伊藤が、北山とのWBCでの“日本ハムリレー”の青写真を描いた。この日から先乗り自主トレに合流。同僚のWBC選出を受け「同じチームから行くのは凄く心強いし、ファイターズファンもそのリレーを楽しみに待っている。それが実現できるように、2人で力を合わせてチーム代表として行きたい」と力を込めた。ブルペンでは今年初めて傾斜を使った投球練習。「状態は凄く良いですし、体は元気なので。盛り上がりすぎない