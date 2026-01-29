俳優の旭惟吹（あさひ・いぶき、22）が、10月期の日本テレビドラマ「俺たちの箱根駅伝」（放送枠未定）に出演する。箱根ランナーを目指す学生役を演じる。池井戸潤氏の同名小説が原作で、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局と、古豪大学の陸上競技部を描く物語。主演は大泉洋（52）が務める。旭が演じるのは、そのライバル校の学生で、マイペースな走りが武器で美容男子の側面もある3年生役を演じる。2024年の「ジュノン・スー