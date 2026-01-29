V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAが28日（水）、ホームゲームで茨城県内の小中学生を対象とした無料招待と優待を実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている 対象となる試合は、2月7日（土）と8日（日）につくばカピオで開催されるVリーグ男子のＴＭ東京スパークル戦。サンガイアは茨城県内の小学生を無料招待、中学生を1,000円で優待する。 チ