「AIは何度でも蘇る」が持論の“お金のプロ”は、2026年の株式市場をどう見ているのか？注目ジャンルの1つで“広い分野で世界平和に貢献できる”日本の強みとは？【写真を見る】2026年「AI」「防衛」以外の注目ジャンル…“日本が強い”「幸せ産業」とは？【Bizスクエアで学ぶ 投資のキホン＃40】1月の株価は「2026年を象徴」する動きまずは、【年始からの株価】の動きついて。▼年明け上昇し5万2000円超▼衆院解散の話が出て13日