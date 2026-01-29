プロ野球・巨人の佐々木俊輔選手が2026年シーズンに向けて、「ノーミスでいきたい。見えないミスこそなくしたい」などと意気込みを語りました。1月12日に古巣の日立製作所野球部グラウンドで取材に応じた佐々木選手。「初心に返れる、ではないですけど、迷ったときに（ここに）来たときにはこうやって打ってたな、とか原点に返れますね」と笑顔を見せました。巨人はここ数年、毎年のように、外野手争いが激しいと言われていますが